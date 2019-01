Ärzte Zeitung online, 31.01.2019 1

Neue Zahlen

Stark belastete Luft in vielen Städten

Inmitten der heftigen Debatte um die bestehenden Luftschadstoff-Grenzwerte hat das Umweltbundesamt neue Zahlen zur Belastung mit Stickstoffdioxid und Feinstaub vorgelegt. Wir zeigen, in welchen Städten 2018 dicke Luft herrschte und präsentieren die Daten aller Messstationen.

Von Thorsten Schaff

Die Diesel-Fahrverbote haben zu einer Debatte über die bestehenden Grenzwerte bei Luftschadstoffen geführt. © fotohansel/stock.adobe.com

BERLIN. Seit Tagen hält die Debatte um den gesundheitlichen Nutzen von Luftschadstoff-Grenzwerten in Deutschland an.

Nicht nur Pneumologen sind sich uneins, ob die bestehenden Grenzwerte bei Feinstaub und Stickoxiden angemessen sind oder nicht – auch die Politiker offenbaren unterschiedliche Auffassungen.

Einen neuen Impuls für die Diskussion gibt nun das Umweltbundesamt (UBA), das am Donnerstag neue Zahlen zur Schadstoffbelastung in Deutschland veröffentlicht hat.

Die vorläufigen Daten beziehen sich auf das Jahr 2018 und umfassen die Werte von denjenigen UBA-Messstationen, die die Belastung automatisiert erfassen. Die endgültigen Zahlen aller 500 Stationen stehen nach UBA-Angaben erst im Mai zur Verfügung.

Die Schadstoff-Grenzwerte im Überblick Stickstoffdioxid: In der EU gilt ein Jahresgrenzwert von 40 μg/m³. Das deckt sich mit der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Feinstaub (PM2,5): Der EU-Grenzwert beträgt 25 μg/m³ (Jahresmittelwert). Die WHO empfiehlt 10 μg/m³. Feinstaub (PM10): EU-weit gilt ein Jahresmittelwert von 40 μg/m³ (WHO empfiehlt 20 μg/m³). Bei den Tagesmittelwerten sieht die EU einen Grenzwert von 50 μg/m³ vor, der maximal an 35 Tagen (WHO-Empfehlung: drei Tage) überschritten werden darf. (Quelle: Umweltbundesamt)

Die bisherigen Daten zeigen laut Umweltbundesamt, dass die Luft an vielen vielbefahrenen Straßen besser geworden ist. Die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO 2 ) habe 2018 im Vergleich zu 2017 abgenommen – im Mittel der verkehrsnahen Messstationen um etwa zwei Mikrogramm pro Kubikmeter.

Vor zwei Jahren hatten noch 45 Prozent der verkehrsnahen Stationen zu hohe Werte gemeldet, im vergangenen Jahr waren es nach einer Hochrechnung des UBA noch 39 Prozent.

Gründe für diesen Rückgang seien Tempolimits, Verkehrsbeschränkungen, mehr neue Autos und Software-Updates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Diesel und das Wetter, so das UBA.

Dennoch betont UBA-Präsidentin Maria Krautzberger in einer Mitteilung: "Der Grenzwert (...) wird immer noch in vielen deutschen Städten überschritten. Das gefährdet die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Die Hauptquelle ist der Straßenverkehr und hier vor allem die Diesel-Pkw mit zu hohen Realemissionen. Hier muss endlich angesetzt werden."

35 Städte überschreiten Stickstoffdioxid-Grenzwert

Bei der Stickstoffdioxid-Belastung haben mindestens 35 deutsche Städte den EU-weiten Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m³) Luft im vergangenen Jahr überschritten. Die Stationen mit den hohen Werten befanden sich alle an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen, wie die neuen Daten zeigen. Betroffene Städte sind:

Baden-Württemberg: Freiburg, Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart (erhöhte Werte bei drei Messstationen), Tübingen

Freiburg, Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart (erhöhte Werte bei drei Messstationen), Tübingen Bayern : Augsburg, München (zwei Messstationen), Nürnberg

: Augsburg, München (zwei Messstationen), Nürnberg Berlin : Bei fünf Messstationen

: Bei fünf Messstationen Hamburg : Bei vier Messstationen

: Bei vier Messstationen Hessen : Darmstadt, Frankfurt/Main, Gießen, Hagen, Limburg, Wiesbaden (bei zwei Messstationen)

: Darmstadt, Frankfurt/Main, Gießen, Hagen, Limburg, Wiesbaden (bei zwei Messstationen) Niedersachsen : Hannover, Oldenburg, Osnabrück

: Hannover, Oldenburg, Osnabrück Nordrhein-Westfalen: Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Köln (bei zwei Messstationen), Leverkusen, Oberhausen, Wuppertal

Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Köln (bei zwei Messstationen), Leverkusen, Oberhausen, Wuppertal Rheinland-Pfalz : Koblenz, Mainz

: Koblenz, Mainz Sachsen : Leipzig

: Leipzig Schleswig-Holstein: Kiel

Der höchste Wert wurde in Stuttgart/Am Neckartor mit 77 μg/m³ gemessen – vor München/Landshuter Allee (66) und Stuttgart/Hohenheimer Straße mit 65 μg/m³ (siehe nachfolgende Grafik). 2017 hatten 65 Städte den Grenzwert überschritten.

Insgesamt wurden erhöhte Jahreswerte von 47 der bislang ausgewerteten 392 Stationen übermittelt. Hinzu kommen fünf Städte, die einen Jahresmittelwert von 40 μg/m³ aufweisen, also somit exakt den Grenzwert abbilden. Das sind:

Bielefeld (NRW)

Dresden (Sachsen)

Halle (Sachsen-Anhalt)

Kassel (Hessen)

Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz)

Unsere nachfolgende Tabelle zeigt die gemessene Stickstoffdioxid-Belastung aller UBA-Messstationen, deren Daten aktuell zur Verfügung stehen.

Entwarnung bei Feinstaub

Das Umweltbundesamt hat zudem die Feinstaub-Belastung ausgewertet und Daten zu den unterschiedlichen Partikelgrößen PM10 (maximaler Durchmesser 10 Mikrometer) und PM2,5 (maximal 2,5 Mikrometer) vorgelegt.

Bei den größeren Partikeln gibt es einen Erfolg zu vermelden: Im vergangenen Jahr wurde erstmals in keinem Ballungsraum und insgesamt nur an einer einzigen Messstation der EU-Grenzwert übertroffen.

Für PM10 gilt seit 2005 in der EU ein maximaler Tagesmittelwert von 50 μg/m³, der an 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Bei der industrienahen Messstation in der Frydagstraße in Lünen (NRW) wurde 36 Mal ein höherer Tagesmittelwert gemessen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Jahresmittelwerte der PM10-Belastung der zur Verfügung stehenden 362 UBA-Messstationen. Aufgeführt wird auch, an wie vielen Tagen der EU-Grenzwert überschritten wurde.

Die Belastung mit PM2,5-Partikeln hielt sich nach Angaben der UBA ebenfalls in Grenzen. Der in der EU zulässige Jahresmittelwert beträgt 25 μg/m³. Nach den vorliegenden Zahlen wurde dieser Wert in keiner der ausgewerteten 158 Messstationen erreicht.

Wer wissen möchte, wie hoch die PM2,5-Belastung in der Messstation in seiner Umgebung war, wird in der nachfolgenden Tabelle fündig.

