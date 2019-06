Ärzte Zeitung online, 17.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Luftbelastung

57 Städte überschreiten Stickstoffdioxid-Grenzwert

In vielen deutschen Städten sanken 2018 die Stickoxid-Werte, in manchen stiegen sie: Unsere Tabellen zeigen die Werte für jede Messstation des Umweltbundesamts.

Manche deutschen Städte zeigen Erfolge im Kampf gegen Stickoxide, bei anderen sieht es düsterer aus. © shutterup / stock.adobe.com

BERLIN. Die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase ist im vergangenen Jahr in 57 Städten höher als erlaubt gewesen.

Der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO 2 ) wurde damit in acht Städten weniger überschritten als noch im Jahr zuvor, wie eine Auswertung des Umweltbundesamtes (UBA) zeigt. Im Schnitt lagen die Jahresmittelwerte an verkehrsnahen Messstationen rund 1,5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft unter denen des Jahres 2017.

Der Trend gehe in die richtige Richtung, aber die bisherigen Maßnahmen für saubere Luft reichten nicht aus, teilte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger am Montag mit.

Nötig sei eine schnelle Nachrüstung älterer Dieselautos mit wirksamen Katalysatoren, um den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel überall einzuhalten.

Zehn Bundesländer betroffen

Baden-Württemberg: Backnang, Esslingen, Freiburg, Herrenberg, Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Sindelfingen, Stuttgart, Tübingen, Ulm

Backnang, Esslingen, Freiburg, Herrenberg, Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Sindelfingen, Stuttgart, Tübingen, Ulm Bayern: Augsburg, München, Nürnberg

Augsburg, München, Nürnberg Berlin

Hamburg

Hessen: Darmstadt, Offenbach, Gießen, Frankfurt/Main, Limburg an der Lahn, Wiesbaden

Darmstadt, Offenbach, Gießen, Frankfurt/Main, Limburg an der Lahn, Wiesbaden Niedersachsen: Hannover, Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück

Hannover, Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück NRW: Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düren, Düsseldorf, Eschweiler, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Hürth, Köln, Leverkusen, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Oberhausen, Overath, Paderborn, Siegen, Schwerte, Witten, Wuppertal

Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düren, Düsseldorf, Eschweiler, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Hürth, Köln, Leverkusen, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Oberhausen, Overath, Paderborn, Siegen, Schwerte, Witten, Wuppertal Rheinland-Pfalz: Koblenz, Mainz

Koblenz, Mainz Sachsen: Leipzig

Leipzig Schleswig-Holstein: Kiel

Spitzenreiter Stuttgart

Überhöhte NO 2 -Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt. Andere Städte – etwa Berlin – könnten folgen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Einschränkungen vor Gericht erzwungen, es laufen noch Verfahren. NO 2 in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen.

Die höchste Belastung im Jahr 2018 hatte Stuttgart mit 71 Mikrogramm vor Darmstadt mit 67 und München mit 66 Mikrogramm (siehe nachfolgende Tabelle).

In 13 Städten, die 2017 im Jahresmittel noch über dem Grenzwert lagen, wurde dieser nun eingehalten. Dafür rutschten aber fünf Städte zurück in den problematischen Bereich, wie das UBA mitteilte: Leipzig, Ulm, Koblenz, Eschweiler in Nordrhein-Westfalen sowie Sindelfingen bei Stuttgart.

Wie schon im Vorjahr lag die Belastung auch 2018 in 15 Städten bei mehr als 50 Mikrogramm. Sie gelten als „Intensivstädte“, für die es besondere Hilfen gibt. Dortmund und Berlin sind neu dabei, Backnang (Baden-Württemberg) und Bochum liegen nun unter der Marke bei 49 beziehungsweise 48 Mikrogramm.

Unsere nachfolgende Tabelle zeigt die Werte von über 500 Messtationen des Umweltbundesamts auf.

Klage vor EuGH läuft

Wenn eine Stadt den Grenzwert überschreitet, bedeutet das nicht, dass die Luft überall schlecht ist. Es zählt die Messstation mit dem höchsten Jahresmittelwert. Die Europäische Union hat Deutschland und fünf andere Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil die Grenzwerte nicht eingehalten werden.

Bereits Ende Januar hatte das UBA auf Basis erster Daten mitgeteilt, dass die Belastung zurückgehe als Folge von Tempolimits, Verkehrsbeschränkungen, mehr neuen Autos, Software-Updates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Diesel, aber auch wegen des Wetters. Was wie viel zur Minderung beigetragen hat, lasse sich allein anhand der Messdaten nicht bestimmen, hieß es damals.

Die Bundesregierung versucht, mit Förderprogrammen und Updates der Motorsoftware älterer Dieselautos die NO 2 -Belastung zu senken. Zudem sollen Autobesitzer mit Prämien zum Kauf saubererer Wagen bewegt werden.

Für Nachrüstungen der Abgasreinigung direkt am Motor hat die große Koalition die rechtlichen Grundlagen gelegt, sie sind an Pkw aber noch nicht angelaufen. Nachrüstunternehmen hätten erste Anträge auch für Pkw gestellt, sagte UBA-Präsidentin Krautzberger.

„Nun kommt es darauf an, dass der Genehmigungsprozess rasch durchlaufen wird.“ Alle Autobauer seien aufgerufen, „die Nachrüstunternehmen technisch und die Kunden beim Kauf der Systeme finanziell zu unterstützen“.

Daten der Umweltbehörden der Länder

Das UBA bekommt die NO 2 -Daten von den Umweltbehörden der Länder geliefert, die für die Messungen zuständig sind.

Im November hatte das Bundesumweltministerium angekündigt, über den TÜV die Standorte der Stationen prüfen zu lassen. Diese Checks seien inzwischen abgeschlossen, sagte eine Sprecherin.

Der Bericht werde voraussichtlich noch im Juni vorgestellt. Die EU-Richtlinie zum Aufstellen der Messstationen gibt einen gewissen Spielraum. Kritiker sind der Meinung, in Deutschland werde zu streng gemessen.

Feinstaub-Belastung zu hoch

Bei Feinstaub (MP10) wurde der Grenzwert 2018 nur an einer industrienahen Messstation überschritten. Dennoch sei die Belastung zu hoch und ein Risiko für die Gesundheit, teilte das UBA mit.

Wenn man die strengeren Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Maßstab nehme, werde an 78 Prozent aller 374 Messstellen zu viel Feinstaub gemessen.

Betroffen seien auch Kleinstädte und ländliche Gebiete. An 35 Tagen im Jahr darf die Belastung bei mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen, die WHO empfiehlt aber nur maximal drei Tage mit Werten oberhalb von 50 Mikrogramm. (dpa/ths)

Wir haben den Beitrag aktualisiert am 17.06.2019 um 16:13 Uhr.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich