Umfrage des Marburger Bundes

Digitalisierung – Ärzte zwischen Hoffnung und Ernüchterung

Viele Ärzte im Krankenhaus verbinden mit der Digitalisierung die Hoffnung auf Arbeitserleichterungen. Zugleich beklagen sie mangelhafte Vorbereitung und Umsetzung, so eine Umfrage.

Digitalisierung im Krankenhaus: An vielen Stellen gibt es einer neuen Umfrage des Marburger Bunds zufolge noch deutlich Nachholbedarf. © dolgachov / Getty Images / iStock

BERLIN. In einer bundesweiten Umfrage hat der Marburger Bund (MB) im Herbst rund 1800 angestellte Ärztinnen und Ärzte zum Thema Digitalisierung ihrer Arbeitswelt befragt. Der Auswertung zufolge, die heute in Berlin vorgestellt worden ist, sind 80 Prozent der Meinung, dass durch die Digitalisierung die ärztliche Arbeit im Krankenhaus künftig besser werden kann. Erleichterung erwartet wird etwa durch den Wegfall einer handschriftlichen Dokumentation, bessere Übersicht und Kontrolle der Medikation oder eine optimierte, übergreifende Versorgung durch eine digitale Akte.

Zugleich wurde auch Kritik deutlich: Krankenhäuser seien zu wenig auf die Digitalisierung vorbereitet, es mangele an aktueller und benutzerfreundlicher Soft- und Hardware und es fehle an Schulungen für IT-gestützte Abläufe. So waren nur 19 Prozent der Ärzte mit der IT-Ausstattung an ihrem Arbeitsplatz zufrieden, 47 Prozent hingegen nicht, heißt es in einer Pressemitteilung des MB. Knapp 90 Prozent der Befragten bemängelten zumindest teilweise fehlende Schulungen zur Bedienung von neuer Hard- und Software. „Was nutzen die besten Programme, wenn man sie nicht anwenden kann“, kommentierte Dr. Peter Bobbert, Bundesvorstandsmitglied des Marburger Bundes, dieses Ergebnis auf der Pressekonferenz.

Auch digital unterstützte Visiten sind – anders als etwa Konsile – offenbar bislang eher die Ausnahme: 69 Prozent der befragten Ärzte verneinten die Frage, ob bei der Visite sämtliche benötigen Daten digital vorlägen. 11 Prozent antworteten darauf mit "ja" und 19 Prozent mit "teils/teils".

Der MB verknüpft die aktuellen Daten mit der Forderung nach einem staatlichen Sonderprogramm zum Aufbau eines "adäquaten digitalen Netzes im Krankenhaus". "Dafür müssen finanzielle Mittel in Höhe von 10 Milliarden Euro in den nächsten sechs Jahren zur Verfügung gestellt werden", so Bobbert. (run)