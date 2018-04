Ärzte Zeitung online, 11.04.2018 1

DocDirekt

Telemedizin-Pilotprojekt startet

Heute fällt der Startschuss für "DocDirekt": Bei diesem Fernbehandlungs-Pilotprojekt können Kassenpatienten in Stuttgart und Tuttlingen mit einem Telearzt in Kontakt treten.

Via Videotelefonie können Arzt und Patient miteinander kommunizieren. © agenturfotografin / stock.adobe.com

STUTTGART. Die KV Baden-Württemberg startet mit ihrem Fernbehandlungs-Pilotprojekt "DocDirekt". Am heutigen Mittwoch findet die Auftakt-Pressekonferenz statt. Die "Ärzte Zeitung" berichtet von der Veranstaltung live via Twitter.

Das Projekt "DocDirekt" wird in Stuttgart und Tuttlingen getestet. In beiden Regionen können sich Kassenpatienten ab 16. April per Telefon, Videotelefonie oder Chat werktags zwischen 9 und 19 Uhr beraten lassen.

In einem Callcenter nehmen vier besonders geschulte Medizinische Fachangestellte (MFA) die Daten und das Beschwerdebild der Anrufenden auf. Sie erstellen dann ein "Ticket", auf das die bei "DocDirekt" beteiligten Teleärzte zugreifen können. Vorgesehen ist, dass die Patienten binnen 30 Minuten einen Rückruf erhalten.

Der Telearzt erhebt dann die Anamnese und stellt die Diagnose. Wenn nötig, erhält der Patient am gleichen Tag einen Termin in einer patientennah erreichbaren Portalpraxis (PEP-Praxis). Das Angebot ist auch offen für Versicherte, die an der Hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen.

Neuland betreten die Organisatoren mit der Ausstellung eines Online-Rezepts. Nicht vorgesehen ist hingegen die Übermittlung von AU-Bescheinigungen. (fst/ths)

