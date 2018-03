Ärzte Zeitung online, 19.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Krankenhausreport

Mehr Klinikbetten = bessere Op-Qualität

Kliniken mit wenigen Betten und ohne Zentren-Status haben höhere Op-Risiken. Zu oft etwa wird Darmkrebs in kleinen Häusern operiert, so ein Fazit im Krankenhaus-Report 2018.

Keine Op ohne Risiko. Doch Untersuchungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK legen seit geraumer Zeit nahe, dass Krankenhäuser, in denen bestimmte Operationen häufiger vorgenommen werden, bessere Ergebnisse erzielen. © Uniklinikum Münster / dpa

BERLIN. Eine Konzentration der Krankenhauskapazitäten fordert der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands Martin Litsch. "Ein deutlicher Schritt wäre es bereits, wenn zukünftig Kliniken mit mehr als 500 Betten nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel in der Krankenhauslandschaft bilden", sagte Litsch bei der Vorstellung des Krankenhaus-Report 2018 am Montag in Berlin. In kleinen Krankenhäusern ohne Zentren-Status lägen die Risiken für Patienten bei und nach Operationen höher als in ausgewiesenen Zentren, heißt es im Report.

Untersuchungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) legen seit geraumer Zeit nahe, dass Krankenhäuser, in denen bestimmte Operationen häufiger vorgenommen werden, bessere Ergebnisse erzielen. Das hat das Institut erst im vergangenen November für onkologische Eingriffe an der Speiseröhre und der Bauchspeicheldrüse festgestellt.

Aktuelle, am Montag vorgestellte Analysen zeigen nun, dass dies auch für Darmkrebsoperationen gelten dürfte. 2015 seien 44.000 solcher Eingriffe vorgenommen worden, berichtet der Krankenhaus-Report. In der Hälfte der Fälle fanden die Operationen in Kliniken statt, in denen diese Operation weniger als 33 Mal im Jahr vorgenommen wird, in einem Viertel der Fälle sogar weniger als 17 Mal. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert für die Zertifizierung eine Mindestmenge von 20 Operationen im Jahr für das Rektum-Karzinom und 30 für das Kolonkarzinom.

WIdO-Geschäftsführer Jürgen Klauber verwies darauf, dass das Risiko, bei einer Kolonkarzinom-Operation bereits im Krankenhaus zu sterben, in Nicht-Zentren um 21 Prozent höher liege als in zertifizierten Zentren.

Würden nur Krankenhäuser mit mindestens 50 Darmkrebsoperationen im Jahr diese Eingriffe vornehmen, würde sich die Versorgungssituation nur unwesentlich ändern, rechnet Klauber vor. Bei den dann noch teilnehmenden 385 Häusern würde sich der mittlere Anfahrtsweg für Patienten von acht auf 16 Kilometer verlängern, in Nordrhein-Westfalen von sechs auf zehn Kilometer.

Die Qualität müsse künftig stärker im Mittelpunkt der Krankenhausplanung stehen, forderte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Dafür seien verbesserte Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Krankenhäusern nötig. (af)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich