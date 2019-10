Ärzte Zeitung online, 22.10.2019 1

Notfallsanitäter

Koalition zieht Gesetzentwurf wieder zurück

BERLIN. Vorbehalte in der Koalition gegen ein eigenständiges heilkundliches Handeln von Notfallsanitätern am Unfallort sind vorerst vom Tisch. Das hat das Bayrische Rote Kreuz (BRK) der „Ärzte Zeitung“ am Dienstag bestätigt.

Offenbar hat die ursprüngliche Bundesratsinitiative doch wieder Chancen, umgesetzt werden.

Die unter Ärzteverbänden und zwischen Bund und Ländern umstrittene Änderung des Notfallsanitätergesetzes wird nun eine weitere Beratungsschleife drehen.

Nach der Expertenanhörung am Montag im Gesundheitsausschuss des Bundestags hatte die Koalition ihren Gesetzesvorschlag zurückgezogen. Im Kern geht es darum, Rechtssicherheit für Sanitäter zu schaffen. (af)

