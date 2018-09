Ärzte Zeitung online, 04.09.2018 1

AOK Fehlzeiten-Report 2018

Wer seinen Beruf mag, ist seltener krank

Sinnstiftende Arbeit, angenehmes Arbeitsklima, loyale Chefs: Das Sinnerleben beeinflusst maßgeblich die Gesundheit von Arbeitnehmern, so der diesjährige AOK Fehlzeiten-Report. Bei Pflegern funktioniert das aber nicht so.

19,4 Tage fehlten AOK-versicherte Beschäftigte im Durchschnitt letztes Jahr am Arbeitsplatz © stockpics / stock.adobe.com

BERLIN. Bewerten Arbeitnehmer ihren Job als sinnstiftend und fühlen sich am Arbeitsplatz wohl, fehlen sie an 9,4 Tagen im Betrieb – diejenigen Arbeiter, die das nicht tun, fehlen dem Unternehmen mehr als doppelt so lange (19,6 Fehltage). Das ist ein Ergebnis des AOK Fehlzeiten-Reports 2018. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) hat 2030 Personen zwischen 16 und 65 Jahren repräsentativ befragt.

"Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sowie das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, sind Beschäftigten deutlich wichtiger als ein hohes Einkommen", sagt Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des WIdO, in einer Mitteilung. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen (97,9 Prozent), ein positives Betriebsklima (96,8 Prozent), die Loyalität des Unternehmens (96,8 Prozent) und ein gutes Verhältnis zum Chef (92,4 Prozent) seien für die Beschäftigten wichtig.

Wunsch und Wirklichkeit

So viel zum Wunsch: In der Realität empfinden knapp drei Viertel ein gutes Betriebsklima und etwas mehr als zwei von drei Arbeitnehmern fühlen eine Loyalität des Arbeitgebers ihnen gegenüber.

Empfinden Beschäftigte ihre Arbeit als sinnstiftend, berichten sie in der Befragung zudem deutlich seltener von psychischen oder somatischen Beschwerden. Beispiel Rücken- und Gelenkschmerzen: Nur knapp ein Drittel der Arbeitnehmer mit sinnstiftenden Jobs nannten solche Leiden – aber mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer, die keine Sinnstiftung in ihrem Beruf erkannten, berichteten dahingegen von Rücken- und Gelenkschmerzen.

"Wenn Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern und als Arbeitgeber attraktiv bleiben möchten, sollten sie gegenüber ihren Beschäftigten mehr Loyalität vermitteln und die vertrauensvolle Zusammenarbeit quer durch die Hierarchieebenen gezielt fördern", resümiert Helmut Schröder.

Krankenstand bleibt stabil

Die Kasse liefert in dem Bericht auch eigene statistische Angaben zum Vorjahr: Der Krankenstand bei den AOK-Versicherten verharrte 2017 bei 5,3 Prozent – wie bereits in den beiden Jahren zuvor (siehe nachfolgende Grafik).

Somit fehlte ein AOK-versicherter Beschäftigter aufgrund einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Durchschnitt an 19,4 Tagen im Jahr am Arbeitsplatz. Pflegekräfte haben mit 6,8 Tagen im Mittel dahingegen einen deutlich höheren Krankenstand als der Durchschnitt.

Atemwegserkrankungen und muskuloskeletale Beschwerden waren die häufigsten Gründe für eine AU (49,9 Fälle beziehungsweise 34,1 Fälle je 100 AOK-Mitglieder). Die Anzahl der Fehltage durch psychische Erkrankungen steigt weiter an und erreichte letztes Jahr den Wert von 11,2 Fällen pro 100 Mitglieder. (ajo)

