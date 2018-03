Systemische Therapie hängt fest beim GBA

Aber: Das vorgebrachte Argument, dass mit ihr mal wieder alles schneller gehen soll als bei den bisher etablierten Verfahren und die KK daher bei einer Aufnahme der Systemischen in System Geld sparen können ist natürlich ein leicht zu durchschauender Werbeschwindel, wie ihn damals auch schon die Verhaltenstherapeuten benutzten, um als Verfahren Kassenleistung zu werden.

Heute leiden alle, insbesonndere schwerere Störungen behandelnde VT´ler an den knappen Stundenkontingenten ihres Verfahrens.

Denn: Für seelische Nachreifung und Entwicklung gibt es nun mal keinen "Verfahrensturbo", ganz egal wie man es auch macht. Das ist wie in der somatischen Medizin auch, wo ein grippaler Infekt seit Jahr und Tag mit Behandlung 7 Tage und ohne eine Woche dauert; ganz egal was die Pharmaindustrie auch immer verspricht.

Daher: Systemische Behandlungen wohlwollend prüfen, aber kein Systemschwindel nur um rein zu kommen ins System.



Dipl.-Psych. G. Schmitt

