Pflege-Tarifvertrag

Klinikpfleger in Leipzig erzielen Westlöhne

LEIPZIG. Die Mitarbeiter in der Pflege beim Universitätsklinikum Leipzig erreichen vom kommenden Jahr an erstmals das Gehaltsniveau der Kliniken in den alten Bundesländern. Wie das Krankenhaus in Leipzig mitteilte, gelten ab Januar 2020 in der Pflege die Regelungen des Tarifvertrags der Länder (TV-L). Der jetzt mit der Gewerkschaft Verdi geschlossene Tarifvertrag gilt rückwirkend ab Beginn dieses Jahres und hat eine Laufzeit von 18 Monaten.

Für Mitarbeiter in der Pflege bedeutet er eine Lohnsteigerung von mehr als zwölf Prozent, für alle anderen Beschäftigten von sieben Prozent. Die Gehaltserhöhung wird in drei Stufen vollzogen. 2020 soll eine neue Entgeltordnung für alle Angestellten, die nicht in der Pflege arbeiten und keine Ärzte sind, verhandelt werden.

Auszubildende etwa in der Physiotherapie und Diätassistenz werden rückwirkend zum Jahresbeginn zu Auszubildenden mit einem Tarifgehalt der Klinik. Außerdem erhöht sich für alle Auszubildenden insgesamt die Vergütung. (sve)

