Krebs

Stada erhält Option auf weitere Biosimilars

BAD VILBEL/STOCKHOLM. Stada intensiviert seine Allianz mit dem schwedischen Biosimilarentwickler Xbrane.

Wie es in einer Mitteilung heißt, habe Stada jetzt ein Erstzugriffsrecht auf Lizenzen für zwei weitere Biosimilarkandidaten erhalten, die zwischen 2025 und 2030 in den Markt kommen könnten: einmal für den in der EU 2009 zugelassenen Rheuma-Antikörper Certolizumab (Cimzia® von UCB) und zum zweiten für den 2015 in der EU zugelassenen PD-1-Inhibitor Nivolumab (Opdivo® von BMS).

Finanzielle Details wurden nicht genannt. Bis klinische Tests mit diesen Kandidaten starten, werde Stada über den Einstieg in eine Vertriebskooperation entscheiden. Mit Xbrane arbeitet Stada bereits an einem Ranibizumab-Similar. (cw)

