Tagung

Die Gesundheitsdaten als wertvolle Quelle für Künstliche Intelligenz

Personenbezogene Gesundheitsdaten sollten kontinuierlich für Maschinelles Lernen nutzbar gemacht werden. Diese Empfehlung hat die Arbeitsgruppe „Gesundheit, Medizintechnik, Pflege“ am Mittwoch bei der Jahrestagung der Plattform Lernende Systeme (PLS) gegeben.

Von Matthias Wallenfels

KI könnte Gesundheitsdaten auswerten und für die Forschung nutzbar machen. © fotomek / stock.adobe.com

BERLIN. Personenbezogene Gesundheitsdaten von Versicherten, Leistungserbringern und Kostenträgern in der Regelversorgung sollten kontinuierlich für Maschinelles Lernen nutzbar gemacht werden. Diese Empfehlung hat die Arbeitsgruppe „Gesundheit, Medizintechnik, Pflege“ am Mittwoch bei der Jahrestagung der Plattform Lernende Systeme (PLS) gegeben.

Im Mittelpunkt der Tagung unter dem Motto „KI – Made in Germany“ steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa zum Wohle des Menschen – und damit im Einklang mit der im vergangenen Jahr von der Bundesregierung verabschiedeten, nationalen KI-Strategie – genutzt werden kann.

„Um die Potenziale von KI für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen, müssen aus der in Deutschland vorhandenen KI-Expertise vertrauenswürdige Anwendungen entstehen, die den Menschen zugutekommen“, heißt es von PLS-Seite. Die Forderung nach der Vertrauenswürdigkeit entsprechender Lösungen hat jüngst auch die OECD in ihren im Mai veröffentlichten intergouvernementalen politischen Leitlinien zur KI hervorgehoben.

Die Gesundheitsexperten der PLS stellen in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht „Prävention, Diagnose, Therapie – Lernende Systeme im Gesundheitswesen“ plädieren neben der eingangs erwähnten Verwertbarkeit von Patientendaten für Maschinelles Lernen in puncto Gesundheitsdaten für weitere, umfassende Maßnahmen. Die Empfehlungen im Überblick:

Plattform Lernende Systeme Lernende Systeme im Sinne der Gesellschaft zu gestalten – diesen Anspruch verfolgt die Plattform Lernende Systeme, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2017 auf Anregung des Fachforums Autonome Systeme des Hightech-Forums und acatech initiiert hat. Sie bündelt dazu die vorhandene Expertise und unterstützt den weiteren Weg Deutschlands zu einem international führenden Technologieanbieter. Die rund 200 Mitglieder der Plattform sind in Arbeitsgruppen und einem Lenkungskreis organisiert. Sie zeigen den persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen von Lernenden Systemen auf, benennen aber auch Herausforderungen und Gestaltungsoptionen. Die Arbeit der Plattform koordiniert eine bei acatech angesiedelte Geschäftsstelle.

