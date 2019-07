Ärzte Zeitung online, 25.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Endoprothetik

Qualitätsvertrag soll Versorgung verbessern

ASCHAFFENBURG. Die Capio Hofgartenklinik Aschaffenburg und die Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) haben den nach eigenen Angaben bundesweit ersten Qualitätsvertrag zur endoprothetischen Versorgung von Patienten bei Knie- und Hüftersatz geschlossen.

Der Vertrag sieht vor, dass Patienten in der Capio Hofgartenklinik im sogenannten Fast-Track-Verfahren behandelt werden: Das bedeutet einen kürzeren Krankenhausaufenthalt bei gleichzeitig verringerten Risiken für Thrombose und Lungenembolie, weniger Schmerzen und eine schnellere Mobilität.

In Deutschland ließ sich dieses Verfahren abrechnungstechnisch bislang nicht abbilden. Patienten und Angehörige werden von Anfang an in den Behandlungsprozess eingebunden. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich