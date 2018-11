Ärzte Zeitung online, 15.11.2018 1

BERLIN. Zum Jahresende müssen Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen damit rechnen, dass die Versorgung mit Medizinprodukten mitunter eingeschränkt erfolgt.

Das haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, so Joachim M. Schmitt, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverbands Medizintechnologie (BVMed).

Der BVMed-Arbeitskreis Krankenhausmarkt und die Arbeitsgruppe Healthcare-Logistik appellieren deshalb jetzt an Verantwortliche in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, die „besonderen logistischen Herausforderungen zum Jahresende“ frühzeitig in den Warenwirtschaftsplanungen zu berücksichtigen. Medizinprodukte sollten deshalb rechtzeitig bestellt werden. (ato)

