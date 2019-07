Ärzte Zeitung online, 29.07.2019 1

Nährwert-Logos

Foodwatch klagt auf Herausgabe von Studie

BERLIN. In der Debatte um Kennzeichnungen für Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln will die Verbraucherorganisation Foodwatch mit einer Klage beim Verwaltungsgericht Köln die Herausgabe von Studienmaterial vom Bundesernährungsministerium durchsetzen. Der Öffentlichkeit sei nur durch Offenlegung wissenschaftlicher Beratungsgrundlagen möglich, die Gründe politischer Entscheidungen nachzuvollziehen, teilte Foodwatch am Montag in Berlin mit.

Bei dem Streit geht es um eine Analyse verschiedener Nährwert-Logos, die das bundeseigene Max-Rubner-Institut für Ernährungsforschung im Frühjahr vorgelegt hatte. Foodwatch kritisiert, das Ministerium halte eine seit Herbst 2018 vorliegende „Original-Studie“ zurück, die dem aus Frankreich stammenden System Nutri-Score „ein positives Zeugnis ausstelle“. Foodwatch macht sich wie andere Verbraucherschützer und die SPD für das Nutri-Score-System stark.

Das Ministerium hat zur Frage eines künftigen Logos jüngst eine Befragung begonnen, bei der vier Modelle bewertet werden – darunter Nutri-Score. Ein Ergebnis soll Ende September vorliegen. (dpa)

