Arztempfehlung

Burda investiert weitere Millionen Euro in Jameda

MÜNCHEN. Der Medienkonzern Burda investiert weiter kräftig in E-Health und plant, in die im Jahr 2015 für insgesamt 46,8 Millionen Euro erworbene Online-Plattform Jameda weitere 20 Millionen Euro zu stecken. Diesen Investitionsbetrag bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage der „Ärzte Zeitung“.

Derzeit seien auf der Plattform 65.000 Ärzte und sechs Millionen aktive Nutzer registriert, wie zudem aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht.

„Das Verhältnis zwischen Patienten und Ärzten befindet sich in einer fundamentalen Transformation. Darum investieren wir weiterhin in dieses stark wachsende Geschäftsfeld“, wird Burda-Vorstand Stefan Winners dort zitiert. Jameda sei „hervorragend positioniert“, um Ärzte dabei zu begleiten. Die Plattform bietet neben Arztsuche und Online-Terminen seit 2019 auch Videosprechstunden an. (dab)

