Berliner Kliniken

Appell für mehr Investitionen

BERLIN. Der Berliner Senat muss dringend mehr Geld für die Investitionsförderung der Krankenhäuser im Doppelhaushalt 2020/21 einplanen. Das fordert die Berliner Krankenhausgesellschaft.

Gemeinsam mit den Krankenkassen und ihren Verbänden mahnt sie nun mit einem offenen Brief an die Abgeordneten im Landesparlament eine Klinik-Offensive mit Zukunftsperspektive an.

Auch der Marburger Bund, der Landespflegerat und die Gewerkschaften Verdi und dbb mit ihren Berliner Verbänden zählen zu den Unterstützern. Derzeit wird der Haushaltsentwurf in den Ausschüssen des Abgeordnetenhauses beraten. (ami)

