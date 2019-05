Ärzte Zeitung online, 28.05.2019 1

Spahn beim Ärztetag

„Bei der Therapiefreiheit bin ich an Ihrer Seite“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn musste bei der Eröffnung des 122. Deutschen Ärztetages scharfe Kritik an seinem „Gesetzesturbo“ einstecken. Doch seine Antwort war deutlich: Das mache er auch, um das duale System zu erhalten.

Erst Buh-Rufe, dann Beifall: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rief bei der Eröffnung des Ärztetags unterschiedliche Reaktionen hervor. © Michaela Illian

MÜNSTER. „Wir wollen nicht wie beauftragte Bauern auf dem Schachbrett hin- und hergeschoben werden!“ Mit deutlichen Worten startete Westfalen-Lippes Ärztekammerpräsident Dr. Theodor Windhorst in die Eröffnung des 122. Deutschen Ärztetages in Münster.

Wachrütteln und einen neuen Takt für den „Taktgeber“, Gesundheitsminister Jens Spahn, hieß das Motto am Dienstagmorgen. Nicht nur das Trommelensemble „Fascinating Drums“ heize dem Minister und den Ärztetags-Delegierten ordentlich ein.

„Wir brauchen keine Drohkulissen, keine Bestrafung“, so Gastgeber Windhorst weiter. Die Ärzte würden gerne zusammen mit der Politik eine gute Versorgung gestalten. Ob da die vielen gesetzlichen Regelungen immer so sinnvoll seien, stellte Windhorst infrage.

Er zitierte den früheren Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK), Professor Jörg-Dietrich Hoppe, mit einem Statement aus dem Jahr 2007: „Das ärztliche Personal wird für die Fütterung der Bürokraten missbraucht“, habe dieser vor zwölf Jahren beim Ärztetag gesagt, der auch damals in Münster tagte. Und wo stehen wir heute? Windhorst: „Ärztliche Unabhängigkeit, wo gibt es die denn noch?“

Spahn: „Auch angestellte Ärzte sind Freiberufler“

Der scheidende BÄK-Präsident Professor Frank Ulrich Montgomery legte nach: „Musste beim TSVG die Anhebung der Pflichtstundenzahl der Vertragsärzte von 20 auf 25 Stunden wirklich sein? Und tat der enteignungsgleiche Eingriff in die Besitzverhältnisse der gematik wirklich Not?“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wehrte solche Vorwürfe ab: „Bei der Therapiefreiheit haben Sie mich immer an Ihrer Seite“, stellte er klar. Die Ärzte würden keine Gesetze von ihm finden, in denen das infrage gestellt werde. „Auch angestellte Ärzte in Kliniken sind Freiberufler“, so der Minister unter großem Beifall.

Aber es gebe eben Probleme in der Versorgung, die man angehen müsse – gemeinsam. „Wenn ich ein Thema erkenne, wo wir etwas besser machen können, dann versuche ich, einen konkreten Vorschlag zu machen“, rechtfertigte er die hohe Taktung seiner Gesetzesentwürfe. Spahn ist seit etwas mehr als einem Jahr Gesundheitsminister.

Deutliche Worte zum TSVG

Zur immer wieder vorgebrachten Kritik an der 25-Stundenregelung im Terminservice- und Versogungsgesetz (TSVG) fand er deutliche Worte: Das mache der Gesetzgeber auch deswegen, um das duale System von GKV und PKV im Gesundheitswesen zu erhalten. „Sie brauchen keine GOÄ mehr, wenn es keine private Krankenversicherung mehr gibt.“

Die Legitimation des dualen Systems hängt laut Spahn vor allem an einem Aufregerthema: der Frage, wie schnell jeder im Alltag einen Arzttermin bekomme.

Dabei erneuerte er sein Angebot vom Ärztetag in Erfurt ein Jahr zuvor: „Lassen sie uns gemeinsam debattieren.“ (reh)

