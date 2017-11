Ärzte Zeitung online, 17.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Folgeerkrankungen

Diabetiker für Umfrage zu Herzerkrankungen gesucht

MAINZ. Die International Diabetes Federation (IDF) und Novo Nordisk haben gemeinsam die globale und webbasierte Umfrage "Taking Diabetes to the Heart" gestartet. Damit soll herausgefunden werden, in welchem Maße sich Menschen mit Typ-2-Diabetes über den Zusammenhang zwischen ihrer Krankheit und Folgeerkrankungen des Herz-Kreislaufsystems bewusst sind.

Nach Angaben des Unternehmens ist es die erste und bislang einzige Umfrage dieser Art, die in mehreren Sprachen zur Verfügung steht. Gesucht werden jetzt Menschen mit Typ-2- Diabetes, die die Fragen beantworten, unter www.idf.org/takingdiabetes2heart/survey . Teilnahme ist bis März 2018 möglich. (eb)