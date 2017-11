Ärzte Zeitung online, 29.11.2017 1

Anästhesie bei Kindern: Thema im "Herzblatt"

FRANKFURT / MAIN. Die aktuelle Ausgabe des Magazins "Herzblatt" der Deutschen Herzstiftung widmet sich dem Schwerpunktthema "Kinderanästhesie". Unter anderem wird darin eine Bewertung der großen europäischen Studie "Apricot" vorgenommen, die den Gefahren von Narkosen bei Kindern auf den Grund gegangen ist und ergeben hat, dass Vollnarkosen bei Kindern höhere Risiken bergen, als bisher angenommen, teilt die Stiftung mit. Immerhin hätten rund fünf Prozent der in die Studie einbezogenen Kinder ernste Komplikationen entwickelt. Das Magazin "Herzblatt" erscheint viermal im Jahr. Es wendet sich an Eltern, deren Kind mit einem Herzfehler zur Welt kam, an die heranwachsenden Kinder und an junge Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern (EMAH). (eb)

Mitglieder erhalten das Magazin der Kinderherzstiftung regelmäßig und kostenfrei. Abonnement und Probeexemplar: Deutsche Herzstiftung e. V.; Bockenheimer Landstraße 94-96; 60323 Frankfurt am Main; Tel.: 069 955128-0; E-Mail: info@kinderherzstiftung.de