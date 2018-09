Ärzte Zeitung online, 07.09.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Griechenland

Schon 17 Tote durch West-Nil-Fieber

DÜSSELDORF. Der Ausbruch von West Nil-Fieber in Griechenland setzt sich weiter fort, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin: In der Region Attika waren bereits Ende Juni die ersten drei Fälle in diesem Jahr bestätigt worden. Seitdem ist die Gesamtzahl landesweit auf 153 gestiegen.

17 Menschen sind gestorben. Betroffen sind auch die Regionen Mittelgriechenland, Zentralmakedonien und die Insel Kreta. 2010 war das Virus erstmals in Griechenland nachgewiesen worden, 262 Menschen erkrankten, es gab 35 Todesfälle.

Seitdem kam es immer wieder zu Infektionen. Vergangenes Jahr sind 48 Menschen erkrankt und fünf gestorben. 2015 und 2016 wurden keine Fälle registriert. Reisende sollten sich vor den Überträgermücken schützen, rät das CRM. (eis)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich