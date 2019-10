Ärzte Zeitung online, 15.10.2019 1

Welthändewaschtag

BZgA gibt Tipps zur Handhygiene

KÖLN. Zum Welthändewaschtag am 15. Oktober erinnert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) an regelmäßiges und gründliches Händewaschen zum Schutz vor Infektionen.

„Für wirksames Händewaschen ist es wichtig, die empfohlene Dauer von 20 bis 30 Sekunden beim Einseifen einzuhalten“, erinnert Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA in der Mitteilung der Behörde. „Im Alltag nehmen sich die Menschen jedoch oft nicht genug Zeit. In unserer Repräsentativbefragung zum Thema Hygiene gab knapp die Hälfte der Befragten an, dass sie für das Waschen der Hände sogar weniger als 20 Sekunden Zeit verwenden“, so Thaiss. (eb)

Infos und Broschüren zum Thema „Händewaschen“ unter: www.infektionsschutz.de/haendewaschen

