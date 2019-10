Ärzte Zeitung online, 18.10.2019 1

Deutschland

Weniger Fälle von MRSA

Die Meldungen von Staphylococcus aureus und MRSA sind gleichbleibend hoch, Resistenzen tauchen jedoch seltener auf.

BERLIN. Der Anteil von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) an der Gesamtheit der gemeldeten S. aureus-Isolate sinkt. Sowohl die Häufigkeit als auch die prozentuale Rate von MRSA unter allen S. aureus-Isolaten sei rückläufig, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit.

Unter allen Probenmaterialien sank der Anteil in der stationären Versorgung von 23,8 Prozent MRSA im Jahr 2010 auf 13,3 Prozent im Jahr 2018. In der ambulanten Versorgung sank der Anteil von 13 Prozent 2010 auf 7,7 Prozent 2018.

Bei invasiven Isolaten (Blutkulturen und Liquor) setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort, der Anteil von MRSA an allen S. aureus-Stämmen sank von 12,8 Prozent 2013 auf 7,6 Prozent 2018. Auf deutschen Intensivstationen gab es eine kontinuierliche Abnahme der MRSA-Rate von 27,2 Prozent im Jahr 2011 auf 18,8 Prozent im Jahr 2017.

Mehr Einsendungen von Community-assoziierten MRSA

Die Menge der Meldungen von S. aureus und MRSA sei nicht wie die Zahl der MRSA-Stämme zurückgegangen, erläuterte der Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Staphylokokken und Enterokokken (NRZ), Professor Guido Werner, im Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“.

Die Meldungen seien gleichbleibend auf einem hohen Niveau, das NRZ erhalte jedoch mehr Einsendungen von Community-assoziierten MRSA in Deutschland sowie mehr Stämme, die vorher nicht oder seltener vorgekommen seien, berichtete Werner. Das sei jedoch nicht verwunderlich, da an das NRZ in der Regel Einsendungen mit konkreten Fragestellungen in der Referenzdiagnostik eingingen.

Auch im Europa-Durchschnitt gab es weniger MRSA-Meldungen. Der Rückgang sei nicht mit einer Änderung in der Art der Resistenz-Meldungen an das Nationale Referenzzentrum für Staphylokokken und Enterokokken (NRZ) assoziiert, erklärte Professor Werner. (mmr)

Dieser Beitrag wurde aktualisiert am 18.10.2019 um 14:14 Uhr.

