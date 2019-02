Ärzte Zeitung online, 21.02.2019 1

Neues Diagnose- Verfahren

Bald Bluttest auf Brustkrebs?

Forscher an der Universität Heidelberg haben ein neues Verfahren entwickelt, mit dem sich über einen Bluttest Brustkrebs leichter erkennen lässt. Die Sensitivität wird mit 80 bis 90 Prozent angegeben.

Prof. Dr. Sarah Schott und Prof. Dr. Christof Sohn von der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg schauen sich die Liquid Biopsie Ergebnisse an. Mit dem neuen Verfahren sollen Brustkrebszellen leichter aufgespürt werden. © Universitätsklinikum Heidelberg

HEIDELBERG. Auf der Basis eines Liquid-Biopsy-Verfahrens lassen sich Biomarker von Krebszellen in einer Blutprobe untersuchen. Wissenschaftler der Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg haben daraus nun einen speziellen Bluttest mit hoher Aussagekraft entwickelt, wie die Uniklinik aktuell berichtet. Im Blut von an Brustkrebs erkrankten Frauen seien dazu 15 verschiedene Biomarker (miRNA und Methylierungsmarker) identifiziert worden, mit deren Hilfe auch kleine Tumore nachweisbar seiend. Die Markteinführung sei noch in diesem Jahr geplant.

„Der von unserem Forscherteam entwickelte Bluttest ist eine neue, revolutionäre Möglichkeit, eine Krebserkrankung in der Brust nicht-invasiv und schnell anhand von Biomarkern im Blut zu erkennen“, äußert sich Professor Christof Sohn, Geschäftsführender Ärztlicher Direktor der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg dazu in einer Pressemitteilung. Professor Sarah Schott, Sektionsleiterin Translationale Frauenheilkunde und Leiterin für Familiäre Krebserkrankungen, die das Projekt gemeinsam mit Sohn leitet, ergänzt: „Das neue blutbasierte Verfahren ist deutlich weniger belastend für Frauen, weil es weder schmerzhaft ist noch mit einer Strahlenbelastung einhergeht.“

Die Wissenschaftler berichten, dass für den Test nur wenige Milliliter Blut notwendig sind. Er soll von jedem Labor durchgeführt werden können. Prinzipiell könnte der Test bei Frauen aller Altersgruppen durchgeführt werden.

Vom Bluttest profitieren vor allem Frauen unter 50

Besonders profitierten jedoch nach ihren Aussagen jüngere Frauen unter 50 Jahren und Frauen mit familiärer Hochrisikosituation für eine Brustkrebserkrankung, bei denen eine Mammografie beispielsweise aufgrund des dichten Brustdrüsengewebes wenig Aussage liefert oder bei denen aufgrund anderer Risikofaktoren herkömmliche bildgebende Verfahren kontraindiziert sind. Hier sei eine Sensitivität von 80 bis 90 Prozent erreicht worden.

Das dem Test zugrunde liegende Verfahren ist bereits 2016 von der Universitätsklinik als Patent angemeldet worden. Seitdem sei das Verfahren weiterentwickelt und die Genauigkeit in diversen Untersuchungen bestätigt worden, heißt es in der Mitteilung.

So seien im Rahmen einer Studie in den letzten 12 Monaten über 500 Brustkrebspatientinnen und 400 gesunden Frauen untersucht worden. Aktuelle Zwischenergebnisse der auf 2000 Patientinnen ausgelegten Multicenter-Untersuchung zeigten bei den 500 Brustkrebspatientinnen insgesamt eine Sensitivität von 75 Prozent. Hinsichtlich der Altersabhängigkeit zeigte sich bei den unter 50-jährigen eine Sensitivität von 86 Prozent bzw. bei den über 50-jährigen eine Sensitivität von 60 Prozent.

Hohe Sensitivität des Bluttests auch bei Eierstockkrebs

Die Wissenschaftler wollen den Test auch bei weiteren Krebsarten, z. B. Eierstockkrebs, erforschen. Derzeit sei hier eine Sensitivität von bis zu 80 Prozent bei rund 200 untersuchten Patientinnen erreicht worden.

Um die notwendigen Zertifizierungen voranzutreiben und die Marktreife sicherzustellen, wurde nun nach Angaben der Universitätsklinik eine Gesellschaft mit dem Namen HeiScreen GmbH ausgegründet. Diese werde die Markteinführung des Verfahrens voranbringen und Vertriebskanäle entwickeln. Die CE-Zertifizierung habe bereits begonnen, um den Bluttest noch in diesem Jahr in die klinische Anwendung zu bringen. (run)

