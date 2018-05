Ärzte Zeitung online, 02.05.2018 1

Offener Brief

Ärzte fordern Zuckersteuer und Lebensmittelampel

foodwatch hat die Bundesregierung zum Handeln gegen Diabetes und Adipositas aufgerufen: Ihre Maßnahmen unterstützen derzeit auch rund 2.000 Mediziner, wie die Organisation betont.

Insbesondere stark gesüßte Getränke wie Cola sind den Unterstützern eines Offenen Briefs an die Bundesregierung ein Dorn im Auge. © flaviuz / Fotolia

BERLIN. Eine Lebensmittelkennzeichnung per Nährwertampel, ein teilweises Werbeverbot ungesunder Produkte und eine Zuckersteuer: Das fordern mehr als 2.000 Ärzte in einem Offenen Brief an die Bundesregierung, so die Aktionsgründer. Fehlernährung müsse von der Regierung aktiv bekämpft werden, schreibt Initiator foodwatch in einer Mitteilung.

Die Autoren verweisen auf den WHO-Vorschlag, eine 20-prozentige Abgabe auf stark gesüßte Getränke zu erheben: Diese könnte den Konsum um ebenfalls ein Fünftel reduzieren. Deutschland solle sich bei der Besteuerung ungesunder Produkte Staaten wie Großbritannien anschließen, das seit April eine solche Steuer erhebt.

Darüber hinaus fordern die Unterstützer eine verbraucherfreundliche Lebensmittelkennzeichnung – Stichwort: Lebensmittelampel. Und: Unternehmen sollten nur noch Produkte für Kinder bewerben dürfen, die ein "ausgewogenes Nährwertprofil" besitzen. Stark fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel sollten demnach nicht mit Comicfiguren oder Spielzeugbeigaben beworben werden dürfen.

Steuersenkung für gesundes Essen?

Die zusätzlich eingenommenen Steuer sollen "Eins zu Eins der Förderung gesunder Ernährung beziehungsweise der Prävention chronischer Krankheiten zu Gute kommen", so der Offene Brief. Ausgewogene Lebensmittel könnte die Regierung beispielsweise geringer besteuern.

Neben foodwatch sind die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Mitinitiatoren. Eigenen Angaben zufolge haben den Brief mehr als 1.300 Kinder- und Jugendärzte, rund 222 Diabetologen und 58 Medizinprofessoren unterschrieben. (ajo)

Leserkommentare [1] [02.05.2018, 13:52:47] Sabine Schaal Zuckersteuer.. Ich lese und bin entsetzt. Was ist das für ein neuer Unsinn mit der Zuckersteuer. Ersetzt wird der Zucker durch Zuckeraustauschstoffe, die noch süßer sind und früher als Mastmittel genutzt wurden. Ich selbst reagiere auf einige Austauschzucker mit einer Unverträglichkeit. Die Lebensmittel werden ja nicht weniger süß, ganz Im Gegenteil. Für mich ist das eine Zucker Mafia, die Ihre Austauschzucker im großen Stil verkaufen wollen. Am Ende geht es doch gar nicht um den Verbraucher und seine Gesundheit. Es geht immer um die, die etwas verkaufen wollen. Die Verbraucher sollten mehr zur Selbsverantwortung herangezogen werden und nicht immer die Schuld bei den Anderen suchen. Sport und maßvolle Ernährung helfen immer weiter. Für mich ist normaler Zucker durch Zuckeraustauschstoffe weder verhandelbar noch akzeptabel. zum Beitrag »