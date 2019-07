Masern-Impfpflicht kommt – mit Sanktionen

„Impfstoffe gegen Masern - Die nachfolgende Tabelle enthält die Präparate, die eine gültige Zulassung besitzen. Die Tabelle gibt keine Auskunft darüber, ob die Präparate auf dem Markt verfügbar sind. Für die Angaben wird keine Gewähr übernommen. Rechtlich bindend sind die Angaben des jeweiligen Zulassungsbescheids. Das offizielle Veröffentlichungs-Organ des Paul-Ehrlich-Instituts ist der Bundesanzeiger...Masern-Impfstoff Mérieux - Masern-Lebendvirus-Impfstoff - Verwendung ab einem Lebensalter von 11 Monaten - EurimPharm Arzneimittel GmbH Mono PEI.H.11673.01.1 14.03.2013 PharmNet

Parallelimport - Wird derzeit nicht in Deutschland vermarktet“ (Zitat Ende)

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoff-impfstoffe-fuer-den-menschen/pertussis-keuchhusten/pertussis-keuchhusten-node.html



1. In Deutschland ist ein isolierter Masern-Impfstoff nicht verfügbar. Es kann immer nur gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR) erstimmunisiert bzw. der MMR-Impfschutz aufgefrischt werden.



2. Impferfolg und MMR-Immunstatus sollten in einer wohlhabenden Überflussgesellschaft in Deutschland zu Lasten der Gesetzlichen und Privaten Kran­ken­ver­siche­rungen (GKV und PKV) an Hand der MMR-Antikörper routinemäßig gemessen und überprüft werden, wie es z.B. für Röteln in der Schwangerenvorsorge gesetzlich vorgeschrieben ist.



3. Primäres (nach nur einer oder keiner MMR-Impfung) Impfversagen und sekundäres Impfversagen (nach 2 MMR Impfungen) muss Gegenstand infektiologischer Grundlagenforschung sein.



Nur so können epidemiologische Fortschritte erzielt und die besonders späten Erkrankungsgipfel bei Jugendlichen und Erwachsenen abgeklärt werden. RKI-Präsident Professor Dr. med. Lothar H. Wieler weist richtigerweise darauf hin, dass fast die Hälfte der über 300 Masern-Erkranken in diesem Jahr Erwachsene sind. Aber auch er spricht nicht von der in Deutschland allein verfügbaren MMR-Kombi-Impfung für unter 50-Jährige als empfohlene Impfung.



Sach- und fachfremde ministerielle Abschreckung und verbale Strafandrohungen überzeugen weniger als positive Motivation und professionell begründete, haus- und familienärztliche Begeisterung für Impfungen. 2017 hatten nur 7,2% (2016 7,1%) der Erstklässler nicht die zweite Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR) erhalten, wie das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet (Epi Bull 2019; 18: 147). Damit ist eine Impfquote von 92,8 Prozent in 2017 (92,9 Prozent in 2016) ein großer Erfolg.



Die von Ressort-Minister Jens Spahn und der WHO gewünschte Impfquote von 95% wird nicht erreicht: Die schlechtesten Quoten für die zweite MMR-Impfung von Schulanfängern lagen in Baden-Württemberg (89,1%) und im Saarland (90,5%) zu niedrig, die besten Quoten erreichten Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 95,5%.



Das bedeutet:

- 92,8% Erfolg bei der MMR-Erstimpfung,

- 95,5% bis 89,1% Erfolg bei der MMR-Zweitimpfung.

Diese an sich guten Durchimpfungsraten, die in vielen Ländern Europas und den USA nicht annähernd erreicht werden, sollten zu positiver Bestärkungs- und Unterstützungs-Pädagogik Anlass geben.



Mit "Schwarzer Pädagogik" und Drohgebärden erreicht man insbesondere die beratungs- und/oder bildungsresistenten Minderheiten nicht. Trotzdem hält

Bun­desge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) medizin- und versorgungs-bildungsfern dagegen: „Trotz aller Aufklärungskampagnen sind die Impfquoten in den vergangenen Jahren nicht entscheidend gestiegen. Deshalb muss die Masern-Impfung in Kindergärten und Schule verpflichtend werden“. Außer der Aktion „Deutschland sucht den Impfpass“ haben wirksame Aufklärungskampagnen bisher gefehlt.



Zwei Fragen sind mir wichtig:

- Wenn unsere zweimalig verabreichten MMR-Impfstoffe sicher wirksam sind, wieso hält die Immunität nicht dauerhaft an, so dass wir die ab 1970 Geborenen im Zweifel auch ein drittes Mal impfen sollen?



- wenn vollständig MMR-Geimpfte vor Masern-/Mumps-/Röteln-Infektionen geschützt sind, werden diese doch durch Umgebungs-Erkrankte gar nicht mehr gefährdet? Dieser Umstand wird m.E. in der öffentlichen Debatte zu wenig berücksichtigt.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

zum Beitrag » Könnten unsere selbsternannten Polit-Impf-Präventologen endlich wieder zur Vernunft kommen? Eine allgemeine Impfpflicht gegen Masern per Gesetz verkünden zu wollen, ist angesichts fehlender Verfügbarkeit eines reinen Masernimpfstoffs in Deutschland von vorne herein zum Scheitern verurteilt (deshalb wohl auch gar keine Strafandrohung):„Impfstoffe gegen Masern - Die nachfolgende Tabelle enthält die Präparate, die eine gültige Zulassung besitzen. Die Tabelle gibt keine Auskunft darüber, ob die Präparate auf dem Markt verfügbar sind. Für die Angaben wird keine Gewähr übernommen. Rechtlich bindend sind die Angaben des jeweiligen Zulassungsbescheids. Das offizielle Veröffentlichungs-Organ des Paul-Ehrlich-Instituts ist der Bundesanzeiger...Masern-Impfstoff Mérieux - Masern-Lebendvirus-Impfstoff - Verwendung ab einem Lebensalter von 11 Monaten - EurimPharm Arzneimittel GmbH Mono PEI.H.11673.01.1 14.03.2013 PharmNetParallelimport - Wird derzeit nicht in Deutschland vermarktet“ (Zitat Ende)https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoff-impfstoffe-fuer-den-menschen/pertussis-keuchhusten/pertussis-keuchhusten-node.html1. In Deutschland ist ein isolierter Masern-Impfstoff nicht verfügbar. Es kann immer nur gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR) erstimmunisiert bzw. der MMR-Impfschutz aufgefrischt werden.2. Impferfolg und MMR-Immunstatus sollten in einer wohlhabenden Überflussgesellschaft in Deutschland zu Lasten der Gesetzlichen und Privaten Kran­ken­ver­siche­rungen (GKV und PKV) an Hand der MMR-Antikörper routinemäßig gemessen und überprüft werden, wie es z.B. für Röteln in der Schwangerenvorsorge gesetzlich vorgeschrieben ist.3. Primäres (nach nur einer oder keiner MMR-Impfung) Impfversagen und sekundäres Impfversagen (nach 2 MMR Impfungen) muss Gegenstand infektiologischer Grundlagenforschung sein.Nur so können epidemiologische Fortschritte erzielt und die besonders späten Erkrankungsgipfel bei Jugendlichen und Erwachsenen abgeklärt werden. RKI-Präsident Professor Dr. med. Lothar H. Wieler weist richtigerweise darauf hin, dass fast die Hälfte der über 300 Masern-Erkranken in diesem Jahr Erwachsene sind. Aber auch er spricht nicht von der in Deutschland allein verfügbaren MMR-Kombi-Impfung für unter 50-Jährige als empfohlene Impfung.Sach- und fachfremde ministerielle Abschreckung und verbale Strafandrohungen überzeugen weniger als positive Motivation und professionell begründete, haus- und familienärztliche Begeisterung für Impfungen. 2017 hatten nur 7,2% (2016 7,1%) der Erstklässler nicht die zweite Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR) erhalten, wie das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet (Epi Bull 2019; 18: 147). Damit ist eine Impfquote von 92,8 Prozent in 2017 (92,9 Prozent in 2016) ein großer Erfolg.Die von Ressort-Minister Jens Spahn und der WHO gewünschte Impfquote von 95% wird nicht erreicht: Die schlechtesten Quoten für die zweite MMR-Impfung von Schulanfängern lagen in Baden-Württemberg (89,1%) und im Saarland (90,5%) zu niedrig, die besten Quoten erreichten Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 95,5%.Das bedeutet:- 92,8% Erfolg bei der MMR-Erstimpfung,- 95,5% bis 89,1% Erfolg bei der MMR-Zweitimpfung.Diese an sich guten Durchimpfungsraten, die in vielen Ländern Europas und den USA nicht annähernd erreicht werden, sollten zu positiver Bestärkungs- und Unterstützungs-Pädagogik Anlass geben.Mit "Schwarzer Pädagogik" und Drohgebärden erreicht man insbesondere die beratungs- und/oder bildungsresistenten Minderheiten nicht. Trotzdem hältBun­desge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) medizin- und versorgungs-bildungsfern dagegen: „Trotz aller Aufklärungskampagnen sind die Impfquoten in den vergangenen Jahren nicht entscheidend gestiegen. Deshalb muss die Masern-Impfung in Kindergärten und Schule verpflichtend werden“. Außer der Aktion „Deutschland sucht den Impfpass“ haben wirksame Aufklärungskampagnen bisher gefehlt.Zwei Fragen sind mir wichtig:- Wenn unsere zweimalig verabreichten MMR-Impfstoffe sicher wirksam sind, wieso hält die Immunität nicht dauerhaft an, so dass wir die ab 1970 Geborenen im Zweifel auch ein drittes Mal impfen sollen?- wenn vollständig MMR-Geimpfte vor Masern-/Mumps-/Röteln-Infektionen geschützt sind, werden diese doch durch Umgebungs-Erkrankte gar nicht mehr gefährdet? Dieser Umstand wird m.E. in der öffentlichen Debatte zu wenig berücksichtigt.Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund