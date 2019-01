Ärzte Zeitung online, 04.01.2019 1

Assistenzberufe

Physician Assistant unter den Trendberufen 2019

HAMBURG. Physician Assistants (PA) erzielen nach einer Analyse des Online-Portals gehalt.de einen durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 55.350 Euro.

Der PA, der an einer Hochschule erworben wird, zählt nach Schätzungen der Gehaltsexperten zu einem der acht Trendberufe in Deutschland in diesem Jahr.

PA sollen Ärzte in Zukunft immer stärker entlasten. Sie müssen komplexe Dokumentations- und Managementprozesse sowie organisatorische Verfahren begleiten, können diese aber auch im Auftrag der ärztlichen Leitung mit entwickeln.

Die PA kommen vor allem in Kliniken gut an, so der Deutsche Hochschulverband Physician Assistant. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe sieht die PA als Gefahr, hochqualifiziertes Pflegefachpersonal zu verlieren. (maw)

