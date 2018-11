Auf Frühstück zu verzichten erhöht Diabetes-Gefahr

https://diabeticmediterraneandiet.com/2018/11/15/skipping-breakfast-may-increase-your-risk-of-type-2-diabetes/

die Zeitschrift "Diabetic Mediterranean Diet" unter dem Titel:



"Skipping Breakfast May Increase Your Risk of Type 2 Diabetes"

folgendes:

"In total 6 studies, based on 96,175 participants and 4935 cases, were included. The summary RR for type 2 diabetes comparing ever with never skipping breakfast was 1.33 (95% CI: 1.22, 1.46, n = 6 studies) without adjustment for BMI, and 1.22 (95% CI: 1.12, 1.34, n = 4 studies) after adjustment for BMI. Nonlinear dose-response meta-analysis indicated that risk of type 2 diabetes increased with every additional day of breakfast skipping, but the curve reached a plateau at 4–5 d/wk, showing an increased risk of 55% (summary RR: 1.55; 95% CI: 1.41, 1.71). No further increase in risk of type 2 diabetes was observed after 5 d of breakfast skipping/wk (P for nonlinearity = 0.08).

Conclusions - This meta-analysis provides evidence that breakfast skipping is associated with an increased risk of type 2 diabetes, and the association is partly mediated by BMI."

Source: Breakfast Skipping Is Associated with Increased Risk of Type 2 Diabetes among Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies | The Journal of Nutrition | Oxford Academic



1. Kritikpunkt

Wenn schon die meisten Menschen retrospektiv nur sehr ungenaue und quantitativ vage Antworten geben können, was sie gegessen h a b e n, ist es nahezu unmöglich voraussagen zu können, was sie wohl prospektiv essen w e r d e n. Von daher sind prospektive Studien ohne begleitende Stoffwechselverifikationen z. B. mittels HbA1c Messungen oder Kontrollen des Alkoholkonsums durch CDT-Bestimmung (Carbohydrate-Deficient Transferrin) kaum aussagekräftig.



2. Kritikpunkt

Der BMI ist weniger aussagekräftig als die Messung des Bauchumfangs zur viszeralen Fettmassen-Messung. Auch das Taille-Hüft-Verhältnis (THV; englisch waist-hip ratio oder waist-to-hip ratio, WHR) beschreibt und identifiziert Risiken für metabolisches Syndrom und/oder Typ-2-Diabetes mellitus besser als der BMI.



3. Kritikpunkt

Die Tatsache, dass das Risiko-Anstiegsverhältnis (RR=risk ratio) o h n e BMI-Adjustierung h ö h e r ist als mit BMI-Adjustierung belegt, dass der BMI hier eher Surrogat-Parameter ist. RR (Risk Ratio) o h n e zu Frühstücken auf 1.33 (95% CI: 1.22, 1.46, n = 6 studies) erhöht, o h n e BMI-Adjustierung. Mit BMI-Adjustierung dagegen nur 1.22 erhöht. Es gibt auch keine lineare Beziehung zum BMI: Mehr als 5 mal/Woche nicht zu frühstücken, bewirkt keine weitere Risikoerhöhung für Typ-2-Diabetes mellitus.



Das Ganze erinnert an ein glücklicherweise fiktives, prospektives Studiendesign über den Gebrauch von Hosenträgern bei männlicher Adipositas. Die Inzidenz des Tragens von Hosenträgern erhöht die alters-abhängige Wahrscheinlichkeit für viszerale Adipositas, übermäßigen Alkoholkonsum und Bewegungsmangel. Damit hätten Hosenträger-Träger erhöhte Risiken für Diabetes, KHK, akutes Koronarsyndrom, metabolisches Syndrom und, man höre und staune, für Adipositas und hohen BMI.



Doch selbst wenn man das zusätzliche Gewicht für die Hosenträger abzieht und berücksichtig, dass ein Doppelblindversuch mit/ohne Hosenträger unmöglich ist, sind und bleiben Hosenträger wie auch Nicht-Frühstücken klassische Surrogat-Parameter für andere, bio-psycho-sozial und nosologisch begründete Krankheitsentitäten.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund





zum Beitrag » Dazu schreibt unterhttps://diabeticmediterraneandiet.com/2018/11/15/skipping-breakfast-may-increase-your-risk-of-type-2-diabetes/die Zeitschrift "Diabetic Mediterranean Diet" unter dem Titel:"Skipping Breakfast May Increase Your Risk of Type 2 Diabetes"folgendes:"In total 6 studies, based on 96,175 participants and 4935 cases, were included. The summary RR for type 2 diabetes comparing ever with never skipping breakfast was 1.33 (95% CI: 1.22, 1.46, n = 6 studies) without adjustment for BMI, and 1.22 (95% CI: 1.12, 1.34, n = 4 studies) after adjustment for BMI. Nonlinear dose-response meta-analysis indicated that risk of type 2 diabetes increased with every additional day of breakfast skipping, but the curve reached a plateau at 4–5 d/wk, showing an increased risk of 55% (summary RR: 1.55; 95% CI: 1.41, 1.71). No further increase in risk of type 2 diabetes was observed after 5 d of breakfast skipping/wk (P for nonlinearity = 0.08).Conclusions - This meta-analysis provides evidence that breakfast skipping is associated with an increased risk of type 2 diabetes, and the association is partly mediated by BMI."Source: Breakfast Skipping Is Associated with Increased Risk of Type 2 Diabetes among Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies | The Journal of Nutrition | Oxford Academic1. KritikpunktWenn schon die meisten Menschen retrospektiv nur sehr ungenaue und quantitativ vage Antworten geben können, was sie gegessen h a b e n, ist es nahezu unmöglich voraussagen zu können, was sie wohl prospektiv essen w e r d e n. Von daher sind prospektive Studien ohne begleitende Stoffwechselverifikationen z. B. mittels HbA1c Messungen oder Kontrollen des Alkoholkonsums durch CDT-Bestimmung (Carbohydrate-Deficient Transferrin) kaum aussagekräftig.2. KritikpunktDer BMI ist weniger aussagekräftig als die Messung des Bauchumfangs zur viszeralen Fettmassen-Messung. Auch das Taille-Hüft-Verhältnis (THV; englisch waist-hip ratio oder waist-to-hip ratio, WHR) beschreibt und identifiziert Risiken für metabolisches Syndrom und/oder Typ-2-Diabetes mellitus besser als der BMI.3. KritikpunktDie Tatsache, dass das Risiko-Anstiegsverhältnis (RR=risk ratio) o h n e BMI-Adjustierung h ö h e r ist als mit BMI-Adjustierung belegt, dass der BMI hier eher Surrogat-Parameter ist. RR (Risk Ratio) o h n e zu Frühstücken auf 1.33 (95% CI: 1.22, 1.46, n = 6 studies) erhöht, o h n e BMI-Adjustierung. Mit BMI-Adjustierung dagegen nur 1.22 erhöht. Es gibt auch keine lineare Beziehung zum BMI: Mehr als 5 mal/Woche nicht zu frühstücken, bewirkt keine weitere Risikoerhöhung für Typ-2-Diabetes mellitus.Das Ganze erinnert an ein glücklicherweise fiktives, prospektives Studiendesign über den Gebrauch von Hosenträgern bei männlicher Adipositas. Die Inzidenz des Tragens von Hosenträgern erhöht die alters-abhängige Wahrscheinlichkeit für viszerale Adipositas, übermäßigen Alkoholkonsum und Bewegungsmangel. Damit hätten Hosenträger-Träger erhöhte Risiken für Diabetes, KHK, akutes Koronarsyndrom, metabolisches Syndrom und, man höre und staune, für Adipositas und hohen BMI.Doch selbst wenn man das zusätzliche Gewicht für die Hosenträger abzieht und berücksichtig, dass ein Doppelblindversuch mit/ohne Hosenträger unmöglich ist, sind und bleiben Hosenträger wie auch Nicht-Frühstücken klassische Surrogat-Parameter für andere, bio-psycho-sozial und nosologisch begründete Krankheitsentitäten.Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund