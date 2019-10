Ärzte Zeitung online, 12.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



ECDC

Autochthone Zika-Infektion in Frankreich

SOLNA. Eine autochthone Infektion mit dem Zika-Virus meldet die Europäische Seuchenbehörde ECDC aus der französischen Gemeinde Hyères. Es handle sich um die erste autochthone Zika-Infektion in diesem Jahr. Zwar sei die Mückenart Aedes aegypti, die das Virus hauptsächlich auf den Menschen überträgt, in Frankreich nicht heimisch. Allerdings gibt es Angaben der ECDC zufolge in der Region Hyères etablierte Populationen von Aedes albopticus, die das Zika-Virus ebenfalls übertragen können.

Untersuchungen der französischen Behörden zum genauen Infektionsweg und zu weiteren möglichen Fällen liefen derzeit, so das ECDC. Bisher seien allerdings keine weiteren Infektionen bekannt geworden. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich