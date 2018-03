Ärzte Zeitung online, 09.03.2018 1

Onkologie

Wie relevant sind Biomarker für die Melanom-Therapie?

Beim malignen Melanom könnte eine Multigensequenzierung für individuelle Therapieversuche Sinn machen. Das strukturelle Setup dafür gibt es bereits.

Von Philipp Grätzel von Grätz

Bei Melanom-Patienten ist die klinisch-pathologische Einschätzung maßgeblich für die Therapiewahl. © Bernd Wüstneck/dpa

BERLIN. Hält eine an der individuellen Molekulargenetik orientierte Antitumortherapie auch bei Patienten mit malignem Melanom Einzug? Bisher ist die Relevanz einzelner Biomarker für die Versorgung noch begrenzt. Trotzdem könnte eine Multigensequenzierung Sinn machen.

"Der beste Biomarker beim malignen Melanom ist nach wie vor die Kombination aus klinischer Einschätzung und morphologischer Evaluation durch den Pathologen", sagte Professor Wilko Weichert vom Institut für Pathologie der TU München. Auch im Zeitalter von BRAF/MEK-Hemmung und Immuntherapie ist es diese klinisch-pathologische Einschätzung, die bei den meisten Patienten maßgeblich ist für die Therapieauswahl.

"Behandler müssen sich belesen"

So kann die Bestimmung des BRAF-Mutationsstatus zwar jene Patienten identifizieren, die prinzipiell für eine BRAF/MEK-Hemmung infrage kommen. Im Einzelfall sind es dann aber klinische Faktoren, die entscheiden, ob die BRAF/MEK-Hemmung oder doch eine Immuntherapie zum Einsatz kommt.

Und auch bei den Immuntherapien mit Checkpoint-Inhibitoren sind es vor allem klinische Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine kombinierte Therapie erfolgt oder nicht. Die Bestimmung der PD-L1-Expression gibt allenfalls Zusatzinformationen.

Trotzdem: Es gibt auch beim malignen Melanom molekulargenetische Biomarker, die zu kennen Sinn macht, und die es auf Dauer rechtfertigen könnten, auch bei diesen Patienten ein umfangreiches genetisches Profiling vorzunehmen. Das fängt schon mit den BRAF-Mutationen an.

Zwar seien bis zu 90 Prozent aller BRAF-Mutationen vom Typ V600E, betonte Weichert. Es gebe aber auch andere, und diese Patienten sprächen nicht zwangsläufig auf jene BRAF/MEK-Inhibitoren an, die bei einer V600E-Mutation so gut wirken: "Da müssen sich die Behandler dann im Einzelfall belesen", so Weichert.

Gar nicht so selten sind zumindest bei Melanomen der Schleimhäute KIT-Mutationen. Sie träten beispielsweise bei bis zu 15 Prozent der Patientinnen mit Melanomen der Vulva oder Vagina auf, berichtete Weichert: "Das will man schon gerne wissen, bevor man anfängt zu therapieren."

Der Grund ist klar: Ähnlich wie bei anderen Tumoren mit KIT-Mutationen sind bei diesen Patientinnen – anders als sonst beim Melanom – Tyrosinkinasehemmer wie Imatinib und Nilotinib eine denkbare Therapieoption.

Genetisch begründete Therapien

Wer noch weiter in die genetischen Details des malignen Melanoms schaut und breit stratifiziert, der findet noch mehr potenziell therapierelevante Biomarker, die dann aber wirklich nur jeweils sehr wenige Patienten betreffen. Weichert berichtete über 52 Melanompatienten aus dem MASTER-Programm des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK).

Im Rahmen dieses Programms wird bei Patienten mit seltenen oder therapieresistenten Tumor eine Komplettsequenzierung des Genoms vorgenommen.

Auf diese Weise fanden sich bei einigen Patienten Fusionen des BRAF-Gens mit anderen Genen, darunter eine AGK-BRAF-Fusion. Auch Mutationen des neurotrophen Tyrosinkinaserezeptors (NTRK2) gab es, sowie einige andere Mutationen, Fusionen und Translokationen.

Bei keinem dieser Patienten helfen existierende Leitlinien in irgendeiner Weise weiter. Es geht um genetisch begründete, individuelle Therapieversuche, wie sie den behandelnden Ärzten von den Experten des MASTER-Programms dann auch vorgeschlagen werden.

Insgesamt müsse vor diesem Hintergrund schon diskutiert werden, ob es beim malignen Melanom nicht, ähnlich wie beim Lungenkrebs, eine breite genetische Stratifizierung früh im Krankheitsverlauf geben sollte, betonte Weichert: "Das strukturelle Setup ist vorhanden. Die Multigensequenzierung ist in der Pathologie verankert und könnte eingesetzt werden."

