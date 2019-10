Ärzte Zeitung online, 07.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



E-Dampf

WHO bringt 75 Prozent Steueranteil ins Spiel

NEW YORK. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will ihren Mitgliedstaaten offenbar empfehlen, im Zuge der E-Dampf-Prävention gewaltig an der Steuerschraube zu drehen.

Wie das Branchemagazin „Vapers Guru“ online berichtet, seien zwei entsprechende WHO-Dokumente durchgestochen worden. Darin werde empfohlen, auf E-Zigaretten wie auch Tabakerhitzer mindestens 75 Prozent des Kaufpreises als Steuer zu gestalten.

Entsprechende Änderungen sollen offensichtlich über eine Novellierung der WHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) geschehen, die im kommenden Jahr bei einem WHO-Treffen in den Niederlanden auf dem Programm steht. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich