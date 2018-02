Ärzte Zeitung online, 23.02.2018 1

Im Video – Best of Abstracts in 100 Sekunden (3)

Die Deutsche Krebsgesellschaft hat Wissenschaftler vor die Kamera gebeten. In kurzen Videobeiträgen präsentieren sie die Kernaussagen ihrer Vorträge beim Krebskongress.

BERLIN. Dr. Dorothee Speiser, Charité – Universitätsmedizin Berlin, wurde heute vor die Kamera gebeten und gefragt: Worum geht es in Ihrem Abstract "Accuracy of risk perception among BRCA1/2-mutation carriers"?

Genetisches Krebsrisiko: Dr. Dorothee Speiser im Videogespräch

Auch Prof. Dr. Rudolf Maria Huber, Klinikum der Universität München, stand heute vor die Kamera und wurde gefragt: Worum geht es in Ihrem Abstract "Comprehensive analysis of immune cell infiltrates and cytokine mediators in non-small-cell lung cancer"?

Lungenkrebs: Prof. Dr. Rudolf Maria Huber im Videogespräch

