Ärzte Zeitung online, 20.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



USA

Antibiotika-Einsatz zum Pflanzenschutz wird kritisiert

BROOKLINE. In den USA streiten sich Verbraucherschützer und die „Environmental Protection Agency“ (EPA) über den Einsatz von Streptomycin beim Pflanzenschutz, berichtet der Internetdienst ProMED der „International Society for Infectious Diseases“ in Brookline im US-Staat Massachusetts.

Nach den Angaben hat die EPA es erlaubt, Plantagen mit Zitrusfrüchten bis zu dreimal im Jahr gegen Schädlinge mit dem Antibiotikum zu besprühen. Die Ausbringung der geschätzten 428 Tonnen pro Jahr würde Resistenzen begünstigen.

Verbraucherschützer bewerten Streptomycin zum Pflanzenschutz als nicht akzeptierbares Risiko für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen. Streptomycin gilt ja als sehr wichtiger Wirkstoff in der Medizin. (eis)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich