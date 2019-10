Ärzte Zeitung online, 21.10.2019 1

Clarithromycin

Resistenzen gegen H. pylori nehmen zu

BARCELONA. Die Rate der gegen Clarithromycin resistenten Helicobacter pylori hat sich in Europa in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Das hat eine Studie mit über 1200 Patienten aus 18 europäischen Ländern, darunter Deutschland, ergeben, berichtet die United European Gastroenterology (UEG) anlässlich ihrer Tagung in Barcelona.

Betrug der Anteil der gegen das Antibiotikum resistenten Keime im Jahr 1998 noch etwa 10 Prozent, seien es im Jahr 2018 schon fast 22 Prozent gewesen. Besonders hoch sei die Rate in Süditalien (37 Prozent), in Deutschland betrage sie 22 Prozent. (grz)

