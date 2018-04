Grippe: Impfung hätte 4.800 Leben retten können

Sollte das etwa ablenken davon, dass dass die WHO bereits am 21.2.2013 neben dem 3-fach-Impfstoff unter anderem auch eine 4-fach-Vakzine empfohlen hatte:

"Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2013-14 northern hemisphere influenza season

21 February 2013

It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2013-14 influenza season (northern hemisphere winter) contain the following:

an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virusa;

an A(H3N2) virus antigenically like the cell-propagated prototype virus A/Victoria/361/2011b*;

a B/Massachusetts/2/2012-like virus.

It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B viruses contain the above three viruses and a B/Brisbane/60/2008-like virusc.

a A/Christchurch/16/2010 is an A/California/7/2009-like virus;

b A/Texas/50/2012 is an A(H3N2) virus antigenically like the cell-propagated prototype virus A/Victoria/361/2011;

c B/Brisbane/33/2008 is a B/Brisbane/60/2008-like virus."

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013_14_north/en/



Entsprechende Empfehlungen gab es für die Influenza-Saison 2014/2015

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2014_15_north/en/

und für 2015/2016

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2015_16_north/en/

bzw. für 2016/2017:

"Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2016-2017 northern hemisphere influenza season

25 February 2016

It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2016-2017 influenza season (northern hemisphere winter) contain the following:

an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;

an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus;

a B/Brisbane/60/2008-like virus.

It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B viruses contain the above three viruses and a B/Phuket/3073/2013-like virus."

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2016_17_north/en/



Vgl. dazu auch

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/92262/Influenza-Krankenkassen-bezahlen-ab-Herbst-Vierfachimpfstoff



Und von einem Influenza-Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 40 Prozent waren wir in dieser Grippe-Saison noch meilenweit entfernt.



