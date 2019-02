Ärzte Zeitung online, 27.02.2019 1

Fortbildung

In einer Woche fit für den Praxismanager

KÖLN. Der Erfolg von Praxen hängt im Wesentlichen auch von der Qualifikation des Praxisteams ab, das die Ärzte entlastet und unterstützt. Im Idealfall laufen viele Arbeiten reibungslos im Hintergrund, ohne dass die Praxisleitung eingreifen muss. Dabei kommen auf MFA immer mehr Aufgaben des Praxismanagements zu, gerade in größeren BAG und MVZ.

Zur Vorbereitung auf solche Aufgaben bietet die Frielingsdorf-Akademie im April in Köln wieder einen einwöchigen Fortbildungsgang „Praxismanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“ an. Die Fortbildung besteht aus einer Kombination aus Vorträgen und Übungen, so dass das Erlernte später gleich in der Praxis umgesetzt werden kann. (eb)

1.-5. April, Marriott Hotel Köln, 2250 Euro plus MwSt., www.praxismanager-fortbildung.de

