GKV-Spitzenverband

Krebsregister-Aufbau auf gutem Weg

Bis zum Jahresende werden voraussichtlich nur fünf der insgesamt 18 klinischen Krebsregister vollständig aufgebaut sein. Diese Prognose stellt nun der GKV-Spitzenverband.

BERLIN. Nach Angaben des GKV Spitzenverbands haben die meisten klinischen Krebsregister in den einzelnen Bundesländern inzwischen beim Aufbau ihrer Strukturen große Fortschritte gemacht. In fast allen Bundesländern seien zumindest die Grundstrukturen der Register vorhanden, so das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung des Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes.

Zugleich wird aber auch deutlich: Zum Jahresende werden voraussichtlich nur 5 der insgesamt 18 klinischen Krebsregister vollständig aufgebaut sein.

Diese Länder haben die Nase vorn

Baden-Württemberg,

Berlin/Brandenburg,

Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern und

Rheinland-Pfalz.

Zwischen Ärzten und Klinken hakt es noch

Nachbesserungsbedarf gibt es dem Bericht zufolge etwa noch bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken. So würden Auswertungsergebnisse nicht an die einzelnen Leistungserbringer zurückgespielt und nicht oft genug für Qualitätskonferenzen bereitgestellt. Gründe seien offenbar technische wie auch organisatorische Probleme bei der Dateneingabe- und Bearbeitung.

„Auch wenn das eigentliche Ziel – arbeitsfähige Register in allen Bundesländern –leider noch fern ist, stimmt jetzt die Richtung“, äußert sich Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, dazu in einer Mitteilung ihres Verbands. Die vom Kabinett geplante Ausweitung der Nachbesserungsfrist bis Ende 2019 sei angesichts dieser Fakten auch notwendig und richtig,

43 Kriterien müssen erfüllt werden

Eigentlich lief die Frist für die vom Gesetzgeber im 2013 verabschiedeten Krebsregistergesetz vorgesehene vierjährige Aufbauphase für klinische Krebsregister bereits Ende vergangenen Jahres ab. Bis zum 31.12 2018 wurde jedoch eine Nachbesserungsfrist eingeräumt.

Die Gesetzesvorgabe sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen künftig klinische Krebsregister nur noch finanzieren dürfen, wenn nachgewiesen ist, dass sie voll arbeitsfähig sind, also alle 43 Prüfkriterien erfüllen, wie der GKV-Spitzenverband betont. (run)

