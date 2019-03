Ärzte Zeitung online, 23.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Studie

Heißer Tee – ein Risiko für Speiseröhrenkrebs?

Teeliebhaber sollten beim Genuss des Getränks darauf achten, dass die Temperatur unter 60 Grad liegt. Zu heiß getrunken, besteht offenbar nicht nur die Gefahr, sich zu verbrühen, sondern auch das Krebsrisiko zu erhöhen.

Teeliebhaber aufgepasst: Lieber nicht zu heiß genießen. Eine übliche Trinktemperatur über 60 Grad erhöht offenbar das Krebsrisiko. © 6eor6e / iStock

GOLESTAN. Iranische Forscher haben anhand einer prospektiven Untersuchung, an der mehr als 50.000 Menschen aus der Provinz Golestan im Nordosten des Iran teilgenommen haben, den Einfluss der Trinktemperatur auf ein mögliches Krebsrisiko hin untersucht. Daten vorheriger Studien hätten zwar bereits auf ein solches Risiko gedeutet, allerdings seien diese Untersuchungen nicht prospektiv gewesen, berichten die Wissenschaftler in ihrer Publikation im International Journal of Cancer (doi.org/10.1002/ijc.32220).

Über einen Zeitraum von zehn Jahren ermittelten die Forscher bei den Probanden, die zwischen 40 und 75 Jahre alt waren, fortlaufend die Tee-Trinkgewohnheiten. Dazu gehörten zum einen die übliche Trinktemperatur – subjektiv und objektiv ermittelt in einem Vergleichsverfahren mit Digitalthermometer und aufgeteilt in 75 Grad, 70 Grad, 60 Grad oder darunter. Zum anderen wurde die mittlere Trinkmenge an schwarzem und grünem Tee erfasst.

Nach Angaben der Wissenschaftler traten in dieser Zeit 317 neue Fälle eines Plattenepithelkarzinoms der Speiseröhre auf. Die statistische Analyse ergab, dass sowohl eine objektive Trinktemperatur über 60 Grad als auch die von den Probanden angegebenen Vorlieben für sehr heißen Tee und einer nur kurzen Zeit zwischen Aufgießen und Trinken mit einem erhöhten Risiko für das Entstehen von Speiseröhrenkrebs assoziiert waren. Höhere Trinktemperaturen veränderten das Risiko nicht wesentlich.

Aus einer Trinktemperatur von über 60 Grad kombiniert mit einer Trinkmenge von täglich über 700 ml Tee errechneten die Forscher einen Anstieg des Krebsrisikos von etwa 90 Prozent.

Als mögliche Mechanismen werden Hitzeverletzungen der Mundschleimhaut und damit einhergehende Entzündungsprozesse diskutiert, die letztlich die DNA-Reparaturmechanismen beeinträchtigen. Über die geschädigte Barrierefunktion könnten zudem leichter schädliche Noxen eindringen. (run)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich