Führen Risiko-Arzneimittel häufiger ins Krankenhaus?

Aber ein Leser wie ich darf das sicher:



http://www.bcp.fu-berlin.de/pharmazie/klinische_pharmazie/arbeitsgruppe_kloft/materialien/Beers-Liste.pdf



Warum wir uns in Deutschland mit Positiv- und Negativlisten so schwer tun, ist ein Kapitel für sich.

Immerhin, man kommt dazu.

So läßt sich die schwedische Pharmakopoe herunterladen und die Beers Liste wird sein ca. 4 Jahren von der FU Berlin gepflegt.



